نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تسجل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61399 مصاباً.



وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

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