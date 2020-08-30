الأهلي ينفرد بثالث الدوري السعودي

انفرد الأهلي السعودي بالمركز الثالث رغم تعادله مع الشباب 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم وذلك لخسارة الوحدة أمام الفيصلي.

وسجل الشباب أولاً بواسطة الأرجنتيني كريستيان جوانكا (21) وأدرك الأهلي التعادل عن طريق علي الأسمري (39). ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة، فيما رفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة، في المركز الثامن.

وافتتح الشباب باب التسجيل عندما صوب جوانكا كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت على يسار ياسر المسيليم (21) وتهيأت فرصة للشباب لمضاعفة النتيجة ولكن كرة محمد سالم مرت بجانب القائم (37) ونجح الأهلي في أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعد مجهود فردي كبير لعبدالفتاح عسيري الذي تجاوز أكثر من لاعب ومرر كرة عرضية لزميله علي الأسمري الذي صوبها قوية على يمين مروان الحيدري (39).

وقلص الفيصلي الفارق النقطي بينه وبين الوحدة إلى نقطة واحدة، عقب الفوز عليه 2-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم الفيصلي بهدفي أحمد أشرف (29) والبرازيلي لوان جليرمي (66) وذلل الوحدة الفارق بهدف البرازيلي لويز جوستافو (79 من ركلة جزاء).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق 46 نقطة في المركز الرابع.

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وحصد الاتفاق نقاط مباراته أمام ضيفه التعاون بانتصار ثمين بنتيجة 1-صفر سجله عبدالله السالم (34).

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز العاشر.

وبعد المباراة مباشرة، قرر مجلس إدارة التعاون إلغاء عقد المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوسز.

وأعلن التعاون عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه أسند المهمة إلى المدرب الوطني عبدالله عسيري، الذي كان مساعدا للبرتغالي كامبيلوس بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وتعادل الفتح والاتحاد إيجابيًا بهدف. سجل هدف فريق الفتح ميتشيل تي فريدي (42) هدف فريق الاتحاد رومارينيو (47).

ورفع الفتح رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر.