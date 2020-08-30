الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ ظهوره

سجل الأردن 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك في أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل 1966 إصابة مؤكدة و15 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في مطلع مارس.

ويشهد الأردن قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ عشرة أيام مما دفع السلطات لتشديد حظر التجول الليلي بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة في العاصمة عمان.

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وأرجأ المسؤولون أيضا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولي الذي كان متوقعا هذا الشهر مما أعاق فرص التعافي السريع للاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة لكبح انتشار الفيروس ومنها عزل مناطق أو مدن بعينها لكنه أوضح أنها لا تدرس العودة إلى العزل العام الشامل الذي كبل الاقتصاد.

وأغلقت الحكومة معبرها الحدودي مع سوريا في وقت سابق من أغسطس عقب ظهور الفيروس بين سائقي شاحنات وفدوا من الخارج.