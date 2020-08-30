للمرة الثانية .. رئيس بيلاروسيا يظهر حاملا بندقية أمام المحتجين

ظهر الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو مجددا وهو يحمل بندقيته أمام قصر الاستقلال فى مينسك، تزامنا مع تجمع حشود من المعارضة عند القصر المذكور، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".





وأفادت كالة "نوفوستى" بأن الصورة الجديدة للوكاشينكو أرسلتها للوكالة المتحدثة باسمه ناتاليا أسيمونت، ردا على سؤال حول مكان تواجد الرئيس وما إذا كان يتابع الأوضاع فى مينسك. وأوضح صحفيون مقربون من المكتب الإعلامى للرئاسة البيلاروسية أن الصورة التطقت ظهر اليوم الأحد "فى وقت تجمع فيه الحشد المتجول قرب قصر الاستقلال، وكان الرئيس هناك أيضا". وأفاد مراسل "نوفوستى" فى مينسك بأن السلطات دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة قصر الاستقلال حيث وصلت إليها 4 عربات جند مصفحة وقوات خاصة تابعة للشرطة. Advertisements ودعا الأمن البيلاروسى المتظاهرين لـ"العودة إلى بيوتهم"، وانصرف معظم المحتجين من المكان. ووفقا لوزارة الداخلية البيلاروسية، تم توقيف 125 شخصا خلال ساعتين أثناء المظاهرات. يذكر أن لوكاشينكو كان قد طاف قبل أسبوع على متن مروحية فوق الشوارع المحاذية للقصر الرئاسى حيث تجمع المحتجون، ثم نزل من المروحية وبيده بندقية كلاشينكوف وهو يرتدى سترة واقية من الرصاص، وكان نجله نيقولاى يرافقه.

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