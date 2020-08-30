أمريكا تتجاوز 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت الولايات المتحدة اليوم الأحد حاجز الـ6 ملايين إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفقا لإحصاءات شبكة "إن بي سي نيوز".

وقالت الشبكة : رغم أن المقاييس الخاصة بالحالات الجديدة والوفيات والاستشفاء والمعدلات الإيجابية للاختبارات آخذة في الانخفاض على مستوى الولايات المتحدة، ظهر الغرب الأوسط باعتباره أحدث نقطة ساخنة لتفشي فيروس كورونا.

وأبلغ عن أكثر من 47.000 حالة جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحوالي 1000 حالة وفاة إضافية اليوم الأحد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على انتشار الوباء، فإن الهجوم الذي لا ينتهي على ما يبدو يؤثر على العاملين في مجال الرعاية الصحية والخطوط الأولى لمواجهة الفيروس.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بتخطي إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ25 مليون مصاب.