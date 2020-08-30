تفاصيل جديدة حول حادث مقتل قيادي إخواني في اليمن

كشفت مصادر محلية يمنية، عن تفاصيل جديدة حول حادث مقتل القيادي الإخواني في حزب الإصلاح، عوض فدعق، مؤكدةً أن العملية ليست اغتيالًا.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن المصادر قولها "التحقيقات الأولية تؤكد أن فدعق قتل برصاصة طائشة انطلقت بالخطأ من بندقية أحد الشبان العسكريين في منطقة السجن في مديرية المنصورة".

وأضافت المصادر "تم القبض على الجاني والتحقيق جار معه بهذا الأمر".

وتابعت "زملاء الجاني قاموا بإسعاف فدعق إلى مستشفى قريب من موقع الحادثة“، مشيرا إلى أنه "سيتم نشر تفاصيل كاملة عن الحادثة بشكل رسمي حال الانتهاء من التحقيقات".

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم الأحد أشارت تقارير إخبارية إلى أن مسلحين مجهولين أقدموا على القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عوض فدعق.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن مصدر محلي قوله إن مسلحين اعترضوا سيارة عوض فدعق وهو قيادي في فرع حزب الإصلاح بعدن، قرب شارع السجن في المنصورة قبل أن يطلقوا النار ويردوه قتيلًا في الحال.

وأضاف أن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب الواقعة فيما تجمع سكان حول جثة القتيل ونقلوه إلى أحد المستشفيات التي تقع بالقرب من المكان إلا أنه كان قد توفي عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر.