الوحيدة في العالم.. دولة عربية محرومة من الاقتراض الدولي

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن الدولة الكويتية هي الدولة الوحيدة في العالم المحرومة من خاصية الإقتراض من البنوك ادولية لعدم إقرار قانون الدين العام .

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها الحكومة ان الدعاية السلبية الخاطئة التي يتم ترويجها بشأن قانون الدين، والتي لا ترتكز على أية أسانيد فنية أو مالية من الاسباب الرئيسية وراء عدم إقرار القانون منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

واكدت المصادر ان الاقتراض ليس بدعة ومعمول به في غالبية دول العالم، لافتة الي ان الدول الغنية تلجأ لهذا الخيار قبل الدول الفقيرة حتى الكويت نفسها كانت تقترض قبل سنوات دون اي إشكالية تذكر، حيث قامت باستغلال تلك القروض للصرف على أوجه صرف مختلفة، سواء إنفاق رأسمالي أو إنفاق جاري لسد عجز الموازنة علي حد قول المصدر.

واشارت المصادر الي ان الاقتراض ليس دليلا على ضعف الدول او مؤشر على انها فقيرة، فبالنظر الى دول الخليج جميعها نجد أن لديها ديونا سيادية بلا استثناء وكذلك هو الحال في الدول العظمى.

وقالت المصادر : بالنظر إلى قائمة اعلى 20 دولة ذات دين عام مقارنة بالدين المحلي الإجمالي، نجد ان على رأس القائمة جاءت اليابان، وايطاليا، والولايات المتحدة، وبلجيكا، وفرنسا، واسبانيا، بالاضافة إلى ان القائمة تضم عددا من الدول العربية في مقدمتها البحرين والأردن".