المعلمون بلا عمل في الكويت لهذا السبب

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن ازمة جديدة في أوساط المعلمين حيث تسببت جائحة كورونا في مشكلة جديدة تتعلق باستكمال اجراءات المعلمين المقيمين من التعاقدات المحلية للعام الدراسي 2020 - 2021 لعدم تمكنهم من الحصول على شهادة حسن السير والسلوك التي تعد شرطًا أساسيًا لإنجاز التعاقد.
وأوضحت الصحيفة الكويتية ان وكيلة الشؤون الإدارية والتطوير الاداري، رجاء بوعركي، وضعت الأمر تحت تصرف وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، لتحديد ما يلزم عمله سواء باستكمال إجراءات التعاقد أو تأجيلها لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتمكن أصحاب العلاقة من استكمال المستندات المطلوبة.
وأوعزت بوعركي إلى أن هناك صعوبة تواجه سفر المعلمين وإحضار شهادة حسن سير وسلوك من بلدانهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وافادت أن من مسوغات التعاقد شهادة حسن سير وسلوك من بلد المتعاقد مصدقة من الخارجية والسفارة.
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