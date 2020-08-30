أول تعليق من الجيش اللبناني على وصول الطيران الفرنسي إلى بيروت

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا حول الطيران الحربي الفرنسى الذي وصل الي العاصمة اللبنانية " بيروت " في وقت سابق للمشاركة في احتفالية الذكرى المئوية لنشأة الدولة اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أنه بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير وبالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون لبيروت، يقوم سرب جوي فرنسي قوامه عشر طائرات نفاثة نوع ALPHA JET يرافقه سرب من طائرات سوبر توكانو التابعة لسلاح الجو اللبناني بتقديم عرض جوي عند الساعة 9.30 فوق منطقة جاج ـــ جبيل".

وأضافت قيادة الجيش في بيانها سيتم القيام بعرض مماثل بين الساعة 12.00 والساعة 14.00 في أجواء القصر الجمهوري ـــ بعبدا.