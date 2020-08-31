البرازيل .. 566 حالة وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​​​. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالى عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ فى الاستقرار فى الأسابيع الأخيرة.

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