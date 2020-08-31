سقوط قتيل فى مظاهرات ضد العنصرية بأمريكا

قُتل شخص بالرصاص فى بورتلاند فى ولاية أوريغون فى شمال غرب الولايات المتحدة خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصريّة ومناصرين للرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت الشرطة المحلّية.





وتُشكّل بورتلاند مركزًا لتظاهرات متكرّرة ضدّ عنف الشرطة فى الولايات المتحدة، وذلك منذ مقتل المواطن الأمريكى الأسود جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطى أبيض فى مايو الماضى. وتجددت الحركة الاحتجاجيّة عندما أصيب الأمريكى الأسود جايكوب بليك بجروح خطرة برصاص الشرطة فى كينوشا فى ولاية ويسكنسن. وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ "قافلة من مئات السيّارات" يقودها أنصار ترامب تجمّعت فى وسط مدينة بورتلاند حيث كان متظاهرو حركة "حياة السود مهمّة"، وقد حصل تبادل للشّتائم ومشادّات وإطلاق لعبوات غاز مسيل للدموع، وفق ما أظهرت صور التقطها هواة.

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