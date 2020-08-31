مصرع 3 أشخاص فى تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

وقالت شرطة بريان فى تغريدة على "تويتر" إن المصاب نقل إلى المستشفى. وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن ضباط شرطة بريان سيؤمنون مكان الحادث حتى وصول إدارة الطيران الفيدرالية. وأفاد المجلس الوطنى لسلامة النقل بأن الطائرة المنكوبة "بايبر PA24-250".

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