الرئيس الغانى يعلن إعادة فتح حدود بلاده الجوية الدولية أول سبتمبر

قال الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، إن بلاده ستعيد فتح الحدود الجوية أمام السفر الدولى ابتداء من أول سبتمبر بعد إغلاقها فى مارس الماضى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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