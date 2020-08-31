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مصرع شخص بالرصاص أثناء اشتباك بين أنصار ترامب ومتظاهرين

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لقي شخص مصرعه، بولاية أريجون شمال غرب الولايات المتحدة، وذلك خلال صدامات مع متظاهرين مناهضين للعنصرية وأخرين مناصرين للرئيس دونالد ترامب. 

وتجددت التظاهرات في بورتلاند، عقب إطلاق الشرطة النار على الأمريكي الأسود جايكوب بليك، ما أصابه بجروح خطيرة. 

وتشكل بورتلاند مركزًا لتظاهرات متكررة ضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة، وذلك منذ مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مايو الماضي.

وقالت الشرطة الأمريكية على تويتر إن مواجهات قد اندلعت بين متظاهرين ومتظاهرين آخرين، حيث حاولت السلطات السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على بعضهم. 

وأضاف البيان أن شرطيين "سمعوا صوت طلقات من الحي، ووجدوا في المكان ضحية مصابًا برصاص في الصدر".

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