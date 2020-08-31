إصابات كورونا تفتك بأمريكا وتصل إلى 6 ملايين حالة

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، بينما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعا قياسيا في عدد مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.
وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات على مستوى البلاد، لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرا جديدة للعدوى، بحسب رويترز.
ورصدت السلطات عددا كبيرا من حالات الإصابة في مقاطعات بها مقرات لجامعتي أيوا وولاية وأيداهو، اللتين سمحتا بحضور الطلاب لبعض الدروس.
وشهدت الكليات والجامعات بمختلف أنحاء الولايات الأمريكية بؤر عدوى بين الطلاب، بعد عودتهم إلى الدراسة، مما دفع بعض المؤسسات إلى قصر الدراسة على الانترنت فقط.
وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.
ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة
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