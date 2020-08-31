ترامب يجري اتصالا برئيس وزراء اليابان المستقيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن إجراء الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني المستقيل.

وقرر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التخلي عن منصبه بسبب ظروف صحية عقب دخوله المستشفى عدة مرات.

ومن بين أسماء المرشحين المحتملين يأتي اسم يوشيهيدي سوجا كـ منافس قوي لخلافة آبي في منصبه، وهي نتيجة من شأنها أن تمدد التحفيز المالي والنقدي الذي حدد ما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، وفقا لـ "رويترز".

Advertisements

ورفض سوجا البالغ من العمر 71 عامًا الوظيفة في بادئ الأمر، لكن هناك من سيحاولون إجباره على حل محل آبي لمواصلة حكومة لاستراتيجيتها وخططها.

وشدد "سوجا" في مقابلة مع رويترز الأسبوع الجاري، على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشديد القيود لاحتواء الفيروس، مشيرا إلى ضرورة الترويج للسياحة.

وقال "سوجا"، في مكتبه البرلماني، حيث عُرضت صورة كبيرة له وهو يقف بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحتاج إلى التفكير فيما يمكننا القيام به لمنع الاقتصاد من السقوط من منحدر".