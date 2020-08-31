وفد أميركي إسرائيلي يزور أبوظبي لأجل بحث التعاون

تستقبل دولة الإمارات، يوم الاثنين، وفدا مشتركا أميركيا إسرائيليا، يرأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، على متن أول رحلة مباشرة لشركة "إل عال" بين تل أبيب وأبوظبي.

وتأتي الزيارة في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق لتدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

ويلتقي الوفد الذي يضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.

ويصل الوفد على متن أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" بين تل أبيب وأبوظبي.

ويلتقي الوفد، الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة و الثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات.

Advertisements

ويبحث الطرفان آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة و تعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.

وفي الثالث عشر من أغسطس، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، مباشرة علاقات ثنائية ووقف ضم أراض فلسطينية.

وقوبلت الخطوة بإشادة دولية واسعة، نظرا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.