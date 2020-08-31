اشتباكات جديدة بين الصين والهند فى منطقة حدودية

وكانت وزارة الخارجية الهندية، أعلنت فى وقت سابق، أن البلدين ستواصلان التشاور بين العسكريين والدبلوماسيين لضمان استعادة السلام والهدوء بشكل تام ودائم فى المناطق الحدودية. جاء ذلك بعدما حدثت اشتباكات عنيفة بين الجنود الصينيين والهنود استمرت لساعات بالقضبان الحديدية والهراوات، فى 15 يونيو الماضى، ولقى بعضهم حتفهم بعد السقوط فى مياه نهر جالوان ما سبب توتر الأجواء بين البلدين.

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