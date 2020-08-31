اليوم.. انطلاق أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

أعلن متحدث باسم طيران "العال" الإسرائيلية، أن الشركة ستُسير اليوم الإثنين، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات، مع مضى البلدين قدماً فى اتفاق لتطبيع العلاقات.





وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، تُقل الرحلة المباشرة بين مطار "بن جوريون" فى تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبى، وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأمريكى دونالد ترمب، الذى توسط فى اتفاق 13 أغسطس. وقال مسؤول أمريكى إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب سيكون من بين المسؤولين الأمريكيين على متن رحلة "العال". فيما قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام.

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