على متنها وفد أمريكي إسرائيلي.. انطلاق أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي

تنطلق اليوم، الاثنين، أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة بمغادرة وفد أمريكي إسرائيلي تل أبيب متوجها إلى أبوظبي في أول رحلة مباشرة بين البلدين.

ويترأس جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوفد في رحلة وصفها بـ "التاريخية".

وأوضح كوشنر، قبل انطلاق الرحلة أن: "هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام في المنطقة".

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ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام"

ووصل "جاريد كوشنر"، صباح امس، الأحد، إلى القدس المحتلة يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي، "روبرت أوبراين"، حيث عقدا مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل مغادرة وفد تل أبيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال المؤتمر، أكد جاريد كوشنر حرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأشاد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ووصفها بأنها "إنجاز تاريخي"؛ مؤكدا أنها ستغير مجرى الأمور في المنطقة.