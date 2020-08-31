بإجمالي 3,621,246 حالة.. الهند تسجل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بكورونا

حققت الهند قفزات كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، جعلها تتجاوز في عددٍ من المرات عدد الحالات اليومية في أمريكا، التي تعد بلد الوباء الأولى بالعالم، وفق لما ذكرته وسائل إعلام عدة.

وسجلت الهند، اليوم الاثنين، قفزة كبيرة وخطيرة بأكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كوفيد19، لليوم الثاني على التوالي، ولكن العدد أقل بقليل مما تم تسجيله أمس الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 78,512 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3,621,246 إصابة.

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كما تم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بوباء كوفيد-19، إلى 64,469 حالة وفاة.

وبهذا المعدل المرتفع تحل الهند بالمركز الثالث عالميًا من حيث الإصابات والوفيات بعد كل من الولايات المتحدة التي تسجل 6 ملايين إصابة والبرازيل 3.8 مليون إصابة.

ومع استمرار هذا المعدل المرتفع من الإصابات فقد تتجاوز الهند البرازيل ، بعدما تجاوزت المكسيك وروسيا من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.