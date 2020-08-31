من أجل سوريا وليبيا.. وفد تركي يتوجه إلى موسكو لإجراء مباحثات بشأن ملفات إقليمية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لمدة يومين لإجراء مباحثات بشأن سوريا وليبيا والملفات الإقليمية.
ونقلت الصحف التركية ما جاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "سيزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا".
وأوضحت أن الوفد سيضم أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.
وفي وقت سابق، اتفقت تركيا وروسيا على أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وعلى ضرورة استمرار التشاور فيما بينهما من أجل وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، مع تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا.
كما جدد الجانبان عزمهما على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا، وتحسين الوضع الإنساني. وقال البيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة، بما فيها تشجيع الأطراف الليبية على تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة، بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي.
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