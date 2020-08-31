قبيل ساعات من زيارة ماكرون.. السفير مصطفى أديب يستعد لتولي رئاسة وزراء لبنان

يستعد سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، لتولي مهام منصبه الجديد رئيسا لوزراء لبنان، اليوم الاثنين بعد أن حصل على دعم الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن يتم تعيين أديب قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقود الجهود الدولية للضغط على السياسيين اللبنانيين لمعالجة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وتفاقم الوضع المالي المتردي للبلاد بسبب انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس الجاري.

واستقالت الحكومة السابقة بقيادة حسان دياب في 10 أغسطس؛ بسبب انفجار الميناء الذي نتج عن شحنة تزن 2750 طنًا من المواد الكيميائية المخزنة بشكل غير آمن. ووفقا للدستور اللبناني يجب أن ينتقل منصب رئيس الوزراء في لبنان إلى مسلم سني في النظام الطائفي اللبناني. وحصل ترشيح أديب على دعم سياسي حيوي أمس الأحد من رؤساء وزراء سابقين بمن فيهم سعد الحريري، الذي يقود تيار المستقبل أكبر حزب سني، وفؤاد السنيورة. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، مع الكتل النيابية اليوم الاثنين في مشاورات رسمية لتكليف رئيس الوزراء الجديد. ومطلوب من عون أن يرشح المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب. وقال مصدر شيعي كبير إن الحزبين الشيعيين المهيمنين في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيعينان أديب في المشاورات. Advertisements وأسس عون التيار الوطني الحر المسيحي، وهو حليف سياسي لحزب الله، ويقودها صهره جبران باسيل. وقال باسيل إنها ستدعم أيضًا أديب كرئيس وزراء مكلف.