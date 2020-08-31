4 قتلى في حادث تصادم بين سيارة ودبابة أمريكية بكوريا الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مصرع 4 أشخاص، جراء حادث تصادم بين سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ودبابة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في مدينة بوتشون بإقليم كيونغ كي.
واصطدمت السيارة، بالدبابة في غضون الساعة 9:30 ليلا يوم الأحد في جسر "يونغ رو" بالقرب من ميدان الرماية للجيش الثامن للقوات الأمريكية في مدينة بوتشون بالقرب من الحدود المشتركة بين الكوريتين.
وكشفت الشرطة، عن إصابة جميع ركاب السيارة البالغ عددهم 4 أشخاص (امرأتان ورجلان في الخمسينات من العمر) بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى، غير أنهم لقوا حتفهم لاحقا.
وأصيب أيضَا جندي أمريكي في الدبابة بجروح خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى.
وتجري الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.
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