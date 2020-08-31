رشحه الحريري..حزب الله يعلن تأييده لاختيار مصطفى أديب رئيسا للوزراء في لبنان

أعلنت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني تأييدها لتسمية مصطفى أديب رئيسا للوزراء، وذلك بعد أن طرحت اسمه كتلة المستقبل التي تتبع رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته النيابية اليوم للوصول لاسم مرجح لرئاسة الحكومة ، خلفًا لحسان دياب الذي استقال خلال الشهر الجاري بعد انفجار ميناء بيروت الرهيب.

وسبق خلال الساعات الماضية إن قالت مصادر بكتلة حزب الله وحركة أمل ، أنهما يوافقان على تسمية السفير مصطفى أديب (سفير لبنان لدى ألمانيا)، رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية اليوم.

ولقي نحو 200 لبناني مصرعهم في انفجارات مرفأ بيروت، إضافة إلى 6500 جريح، وخسائر تتجاوز ال15 مليار دولار.

ويمر لبنان بأزمة سياسية طاحنة منذ سنوات تعقدت العام الماضي في أكتوبر بعد أن خرجت مظاهرات استمرت لأشهر اطاحت بحكومة سعد الحريري، لتخلفه حكومة حسان دياب التي استقالت أيضًا هذا الشهر لتقبل بتسيير الأعمال لحين التوافق على رئيس حكومة جديد.