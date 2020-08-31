انفجار فى مطعم بـ أبو ظبي

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وحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع الإنفجار الذى نتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد مخلفًا خسائر مادية ووقوع إصابات.
وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.
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