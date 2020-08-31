دوت الخليج :- سمح المركز الوطني للامن وادارة الازمات لطائرة كويتية الهبوط في عمان بشرط حجر ركابها وطاقمها 14 يوما على نفقتهم الخاصة . وقال مصدر : ان عدد ركاب الطائرة 126 شخصا بالاضافة الى 13 آخرين وهم طاقم الطائرة .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السماح لطائرة كويتية الهبوط في عمان بشرط حجر كل من فيها على نفقتهم الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.