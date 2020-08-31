دوت الخليج :- سمح المركز الوطني للامن وادارة الازمات لطائرة كويتية الهبوط في عمان بشرط حجر ركابها وطاقمها 14 يوما على نفقتهم الخاصة .
وقال مصدر : ان عدد ركاب الطائرة 126 شخصا بالاضافة الى 13 آخرين وهم طاقم الطائرة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السماح لطائرة كويتية الهبوط في عمان بشرط حجر كل من فيها على نفقتهم الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.