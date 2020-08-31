مستشار ترامب: زيارتنا للإمارات فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام

وقال كوشنر قبل صعود الطائرة، إن "هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام"، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام.

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" أن هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى.