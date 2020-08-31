كانت في طريقها لـ الكويت.. عودة طائرة تركية إلى مطار اسطنبول بعد نصف ساعة من إقلاعها

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، لعطل فني تسبب في عدم اكتمال رحلتها وعودتها إلى اسطنبول.

ونقلت صحيفة " الراي" الكويتية، عن مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي عن تعرض طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول إلى الكويت (رحلة رقم TK772) لخلل فني استدعى عودتها الى مطار اسطنبول.

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت تحمل على متنها نحو 300 راكب وكان من المفترض أن تصل البلاد الساعة السادسة صباحا.

وأضاف أن: "الطائرة وبعد إقلاعها بنصف ساعة وأثناء وجودها فوق أنقرة تعرضت الى خلل فني طارئ الأمر الذي استدعى من كابتن الطائرة العودة الى مطار اسطنبول بعد إبلاغ برج المراقبة في اسطنبول".

وأشار المصدر إلى أنه فور وصول الطائرة إلى مطار اسطنبول تم إدخال جميع ركابها إلى صالة الترانزيت استعدادا لعودتهم على متن طائرة أخرى.