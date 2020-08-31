اصابة 6 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شمال كشمير

أصيب ستة مدنيين بالقرب من جسر آزاد جونج في منطقة بارامولا بشمال كشمير يوم الاثنين بعد أن استهدف مسلحون قافلة للجيش بقنبلة يدوية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن العبوة الناسفة أخطأت هدفها وانفجرت على جانب الطريق في منطقة أزادجونج ببلدة بارامولا مما تسبب في إصابة المدنيين. ونقل المدنيون الجرحى الى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج. وطوقت رجال الأمن منطقة الحادث للقبض على المهاجمين.

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