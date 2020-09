لحظة إطلاق النار على ضحية اشتباكات أنصار ومعارضي ترامب في بورتلاند | فيديو

نشرت اليوم الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات للحظة إطلاق النار ليلة السبت الماضي في بورتلاند بولاية اوريجون الامريكية، الذي أودى بحياة رجل واحد، حيث ورد أن مذيع الأخبار في محطة KOIN 6 الاخبارية الامريكية، دان تيلكين، تحدث إلى الرجل أثناء بث مباشر أجراه لأحداث الفوضى في المدينة.

وقُتل الرجل بالرصاص في وسط مدينة بورتلاند، بولاية أوريجون، ليل السبت عندما اندلعت أعمال عنف بين مؤيدي الرئيس دونالد ترامب والمتظاهرين السود، وأصبحت المدينة نقطة اشتعال للمظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية منذ وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو.

I spoke with the man who recorded the video of the shooting downtown Portland after pro-Trump & anti-Trump demonstrators clashed. "That's when I saw the tussle, not even a tussle, it was just yelling. And then the pepper, the bear mace came up, fired off, and then the gun shots." pic.twitter.com/7VHUcUn7nF

ووفقًا لجوستين دنلاب، يبدو أن رجلًا يرتدي ملابس بيضاء ورجلًا يرتدي ملابس سوداء كانا في مشاجرة مع الرجل الذي توفي في الحادث، و

وجاءت واقعة إطلاق النار في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة في اجتياح بورتلاند، بالإضافة إلى مدن أمريكية أخرى ، بعد وفاة المدان الأسود السابق جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو. وغردت شرطة بورتلاند في وقت سابق بأنه كانت هناك "حوادث عنف بين المتظاهرين والمتظاهرين المناوئين" ، حيث نظمت مسيرة سيارات مؤيدة لترامب بالقرب من كلاكاماس تاون سنتر ، ووصلت بورتلاند مساء السبت. وأظهرت لقطات مصورة شاحنات رباعية الدفع تسير عبر تقاطعات مليئة بالمحتجين.

يزعم دنلاب أن الضحية اودت بحياته رصاصتان لاحقًا.