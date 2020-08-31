عمدة بورتلاند يهاجم ترامب ويتهمه بتشجيع وإشعال العنف

انتقد عمدة بورتلاند تيد ويلر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بتشجيع العنف الذي اندلع في المدينة بين عشية وضحاها عندما قُتل عضو في جماعة يمينية بالرصاص بعد أن تصدت مجموعة من أنصار ترامب للمتظاهرين.
ةقال ويلر في بيان أدلى به عن ترامب: "ما تحتاجه أمريكا هو أن يتم إيقافك" ، بعد أن هاجم الرئيس ترامب، ويلر عبر تويتر في الساعات التي تلت الوفاة وأعاد تغريد لقطات فيديو لمؤيديه في شاحنات يطلقون كرات الطلاء ورذاذ الفلفل على المتظاهرين في وسط المدينة.
ومن جانبه، أدان المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جو بايدن بشكل قاطع العنف من جميع الأطراف، واتهم ترامب بـ "التشجيع المتهور" له.
وقال بيان بايدن الأحد "ربما يعتقد أن التغريد عن القانون والنظام يجعله قويا لكن فشله في دعوة مؤيديه للتوقف عن السعي وراء الصراع يظهر مدى ضعفه."
لم يكن من الواضح ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالقتال الذي اندلع حيث أن البعض من موكب حوالي 600 سيارة ، العديد منهم كانوا يرفعون أعلام "ترامب 2020" الكبيرة ، قاموا بالتسريع وشق طريقهم عبر شوارع وسط المدينة الضيقة ، على ما يبدو وكأنهم يسخرون من المتظاهرين .
وقام بعض المتظاهرين بإلقاء أشياء ردًا على ذلك، خاصة بعد إطلاق كرات الطلاء باتجاه الأرصفة.
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