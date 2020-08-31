الصين تخطط لإفساد أي عملية استحواذ أمريكية على تيك توك

وتغطي القيود الجديدة، التي كشفت عنها الوزارات الصينية المسؤولة عن التجارة والعلوم والتكنولوجيا ، تقنيات الحوسبة ومعالجة البيانات مثل تحليل النص وتوصية المحتوى ونمذجة الكلام والتعرف على الصوت، وفقا لـ وول ستريت جورنال
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ويأتي اعلان الصين عن القيود الجديدة؛ كي تضمن أن شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك تحصل على موافقة الحكومة الصينية قبل أن توقع أي اتفاق، في خطوة قد تهدد خطط الشركات الأمريكية للاستحواذ على عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة بايت دانس قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية الاثنين الماضي لمعارضة الأمر الرئاسي الصادر من الرئيس دونالد ترامب والذي يهدف إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
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