اليمن السعيد راجع.. تقدم فى تنفيذ اتفاق الرياض خلال الأيام المقبلة

أشاد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بدور المملكة العربية السعودية للوصول إلى اتفاق الرياض وتنفيذه، موكدًا أن الأمم المتحدة تتابع ذلك باهتمام.

جاء ذلك خلال لقاء غريفيث مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني إن الأيام المقبلة ستشهد تقدمًا في تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لافتًا إلى أن التقدم المزمع سيتم على صعيد البنود المتعلقة في الشق العسكري والأمني وتشكيل الحكومة وتهيئة العاصمة المؤقتة عدن لعودة الهيئات القيادية ومؤسسات الدولة المختلفة لممارسة مهامها، والارتباط بالمواطنين وقضاياهم وتوفير الخدمات لهم وتطبيع الأوضاع.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن أمله في استكمال الخطوات الخاصة بتنفيذ بقية البنود الخاصة باتفاق الرياض، ووضعها موضع التنفيذ في جميع الجوانب.

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وعلى الصعيد الإنساني في اليمن قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري السيول والأمطار في مدينة مأرب ومديرية الوادي التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 2,780 أسرة.

وتسعى المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم المعونات الإنسانية وإيصالها بشكل عاجل إلى الأسر النازحة والمتضررة من كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت محافظات ومدن الجمهورية اليمنية مؤخرًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمنظمة الدولية للهجرة ؛ لتخفيف المعاناة عن المتضررين من الفيضانات الموسمية والكوارث الطبيعة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بادر بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية استفادت منها آلاف الأسر المتضررة، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين في كافة دول العالم.