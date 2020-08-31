في مدة قياسية..شفاء وزير روسي من فيروس كورونا

بعد إصابته خلال الشهر الجاري، بالفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الطاقة الروسية، شفاء الوزير نوفاك، وتعافيه من المرض الفيروسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وقالت الوزارة ، إن وزير الطاقة "ألكسندر نوفاك"، تعافى وبدأ أول يوم عمل له اليوم الاثنين بشكل طبيعي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، إن وزير الطاقة الروسي توجه إلى الوزارة للعمل اليوم، بعدما أظهرت 3 نتائج اختبار كورونا المستجد COVID-19 نتائج سلبية.
وكان رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن في 18 أغسطس الجاري إصابة نوفاك بفيروس كورونا.
وفي منتصف الشهر الحالي، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كوفيد-19.
وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية الشهر الجاري.
وسجلت بعض الدول الصديقة لروسيا طلبات لشراء هذا اللقاح المسمى سبوتنيك 5، ومنها فيتنام التي أعلنت أنها قدمت الطلب، لكنها ستستمر في تطوير لقاح كوفيد- 19 الخاص بها وفق ما أكدته.
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