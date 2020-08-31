نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلحون يغتالون مستشار الرئيس الأفغاني في كابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اغتال مسلحون، محمد حسن حوتاك كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاجتماعية والعامة، حسبما أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين. وقالت الشرطة الأفغانية، في تصريحات نقلتها قناة 1TV التلفزيونية، إن الجريمة وقعت مساء الأحد بالقرب من منزل المستشار في كابل. Advertisements ومن جانبه ندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي. ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة تحملها مسؤولية الجريمة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مسلحون يغتالون مستشار الرئيس الأفغاني في كابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.