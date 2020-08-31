كوشنر عن انطلاق أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات: خطوة تاريخية

علق مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، على انطلاق أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات، قائلاً: "هذه رحلة تاريخية نأمل أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط".





وأضاف كوشنر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، نأمل أن يكون مستقبل الشرق الأوسط ليس رهنا بالماضى. وكان متحدث باسم طيران "العال" الإسرائيلية، أعلن أن الشركة ستُسير اليوم الإثنين، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات، مع مضى البلدين قدماً فى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، تُقل الرحلة المباشرة بين مطار "بن جوريون" فى تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبى، وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأمريكى دونالد ترمب، الذى توسط فى اتفاق 13 أغسطس. Advertisements وقال مسؤول أمريكى إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب سيكون من بين المسؤولين الأمريكيين على متن رحلة "العال".

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