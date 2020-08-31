بعد حصوله على 90% من الأصوات.. الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب بـ تشكيل حكومة جديدة

أكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن الرئيس العماد ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة".

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة للإعلام اللبناني، وصل أديب وانضم إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري.

وانتهت الاستشارات النيابية اللبنانية، اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا بحصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب.

وحصد أديب تسمية غالبية النواب، بـ90 صوتا من بين 120 نائبا، (بعد استقالة 8 نواب)، فيما سمى عدد من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.

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وقد أعلنت كتلة "نواب الأرمن" تسميتها للسفير مصطفى أديب، وقد تحدث باسمها النائب هاجوب بقرادونيان الذي قال: "انطلاقا من مبدأ التوافق الوطني وفي هذه الظروف الصعبة نسمي السفير مصطفى أديب ونتمنى له النجاح".

وأضاف: "ندعو إلى تشكيل حكومة تمثل أكبر شرائح ممكنة من المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني، وتكون الأولوية إعادة بناء بيروت وبرنامجا اصلاحيا للقيام بلبنان".

كما أعلن أيضا تكتل لبنان القوي تسمية مصطفى أديب، وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل: "سمينا السفير مصطفى اديب استجابة ونزولا عند خيار القوة الاكثر تمثيلا ولأنه من اصحاب الخبرة والاختصاص اضافة الى الجانب الشخصي المتعلق بمعرفتنا بسفير يتمتع بالحس الوطني والاخلاق والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وكل اللبنانيين، واستباقا لكل ما سيقال تكتلنا سيكون الجهة الدافعة للتسهيل والاسراع في تشكيل الحكومة"