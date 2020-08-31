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ولى عهد الأردن يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

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هنأ الأمير الحسين بن عبد الله ، ولي عهد الأردن، والدته الملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد ميلادها . 

ونشر الأمير الحسين بن عبد الله صورة لتجمعه مع والدته وعلقا قائلا : " كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّي أدعو الله أنْ يبارك في عمرك، وأنْ يحفظك من كلّ شرّ

كما هنأ الديوان الملكى الهاشمى، زوجة العاهل الأردنى بنفس المناسبة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك عبد الله والملكة رانيا، أتبعها بتعليق: "الديوان الملكى الهاشمى يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله فى عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية".

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