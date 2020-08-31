مصطفى أديب يحصل على أغلبية الأصوات لتسميته رئيسا لـ الحكومة اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بحصول السفير مصطفى أديب على غالبية الأصوات لتسميته رئيسًا للحكومة اللبنانية.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، جاءت نتائج الاستشارات النيابية حتى الآن لصالح السفير مصطفى أديب، حيث حصل على 73 صوتًا بينما حصل نواف سلام على 16 صوتًا و7 لا تسمية وصوت لكل من ريا الحسن والفضل شلق.

وأعلنت كتلة "نواب الأرمن" تسميتها للسفير مصطفى أديب، وقد تحدث باسمها النائب هاجوب بقرادونيان الذي قال: "انطلاقا من مبدأ التوافق الوطني وفي هذه الظروف الصعبة نسمي السفير مصطفى أديب ونتمنى له النجاح".

وأضاف: "ندعو إلى تشكيل حكومة تمثل أكبر شرائح ممكنة من المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني، وتكون الأولوية إعادة بناء بيروت وبرنامجا اصلاحيا للقيام بلبنان".

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كما أعلن أيضا تكتل لبنان القوي تسمية مصطفى أديب، وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل: "سمينا السفير مصطفى اديب استجابة ونزولا عند خيار القوة الاكثر تمثيلا ولأنه من اصحاب الخبرة والاختصاص اضافة الى الجانب الشخصي المتعلق بمعرفتنا بسفير يتمتع بالحس الوطني والاخلاق والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وكل اللبنانيين، واستباقا لكل ما سيقال تكتلنا سيكون الجهة الدافعة للتسهيل والاسراع في تشكيل الحكومة".

وتابع: "علينا جميعا تقديم الالتزام بالاصلاح ولو كان توقيعا امام الشعب اللبناني والاستفادة من زيارة الرئيس الفرنسي لتأكيد هذا الالتزام امام المجتمع الدولي وسنقدم كل التسهيلات المطلوبة لتشكيل الحكومة".