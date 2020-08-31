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مصطفى أديب يحصل على تسعين صوتا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى أديب يحصل على تسعين صوتا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بانتهاء الاستشارات النيابية اللبنانية ومصطفى أديب يحصل على تسعين صوتا لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

وبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن عون استقبل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وأن ميقاتي سمى مصطفى أديب، السفير اللبناني في ألمانيا، لتأليف الحكومة.

 

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وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، سرعت القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة، ويعد أديب (48 عاماً) هو الأكثر حظاً للحصول على التسمية.

 

وكانت الاستشارات النيابية، بدأت عند الساعة التاسعة صباحاً (06,00 ت غ)، وبدأت الكتل النيابية تتوافد إلى القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت للقاء عون وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة. ويفترض أن يعلن رئيس الجمهورية بعد انتهاء لقاءاته اسم رئيس الوزراء المكلف.

 

وبدأ عون الاستشارات بلقاء رؤساء الحكومات السابقين؛ سعد الحريري، ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والذين أعلنوا تسمية أديب رئيساً للحكومة.

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