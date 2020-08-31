أخبار اليمن : تصعيد جديد بالحديدة وغارات على 3 محافظات

تصعيد جديد بالحديدة وغارات على 3 محافظات
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران 27 غارة على محافظات مأرب والجوف والبيضاء.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 101 خرقاً من بينها تحليق أربع طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة و حيس وثماني طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة وحيس.
واستحدثت قوى العدوان تحصينات قتالية في حيس ونفذت 33 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ١٦٥ صاروخاً وقذيفة و ٥٥ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت جنوب الجاح في بيت الفقيه بأكثر من 17 قذيفة هاون.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 11 غارة على مديرية مدغل وعشر على مديرية ماهلية وغارة على مديرية العبدية.
وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن غارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف وثلاث غارات على مديرية ولد ربيع وغارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.
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