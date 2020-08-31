طائرة الوفد الأميركي الإسرائيلي تصل مطار أبوظبي

وصلت إلى العاصمة الإماراتية، بعد ظهر الاثنين، طائرة تقل وفدا أميركيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام اتفاق السلام.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية قد أقلعت في وقت سابق من تل أبيب صوب أبوظبي، وعلى متنها وفد أميركي إسرائيلي برئاسة مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جاريد كوشنر.

وهذه الرحلة التجارية المباشرة هي الأولى من نوعها بين أبوظبي وتل أبيب، وجرى تسييرها بعد اتفاق معاهدة السلام بين البلدين.

ويلتقي الوفد الذي يضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.

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وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.

وفي الثالث عشر من أغسطس، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، مباشرة علاقات ثنائية ووقف ضم أراض فلسطينية.

وقوبلت الخطوة بإشادة دولية واسعة، نظرا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.