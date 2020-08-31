عاجل.. حريق فى قاعدة عسكرية بإسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الإثنين، باندلاع حريق فى قاعدة "تسريفين" العسكرية بالقرب من بئر يعقوب وسط البلاد.



أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الإثنين، باندلاع حريق فى قاعدة "تسريفين" العسكرية بالقرب من بئر يعقوب وسط البلاد. وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فأن الجيش دفع بستة فرق إطفاء للسيطرة على الحريق الذى هدد عددًا من مبانى التخزين القريبة.

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