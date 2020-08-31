أوروبا تحذر تركيا من ”الخطوات الأحادية” بشرق المتوسط.. وتلوح بالعقوبات

دعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين إلى الحوار مع تركيا، مطالبة أنقرة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.
وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي ”تحرك بالفعل نحو العقوبات“، إذا لم يؤت الحوار ثماره.
يأتي ذلك، بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد وعددهم 27 وزيرًا، الأسبوع الماضي، التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في تصريح منفصل، يوم الجمعة، مشترطًا عدم نشر هويته: ”كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك ورقة لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذه الورقة، قد تحرز تقدمًا على صعيد اتحاد جمركي جديد، وتجلب مزيدًا من الأموال لبرنامج اللاجئين“.
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