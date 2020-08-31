بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مصطفى أديب: نستهدف تشكيل فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس ميشال عون: "إنني تشرفت بمقابلة الرئيس عون وأبلغني قرار النواب تكليفي فشكرته وشكرت لهه ثقتهم..وندعو الله أن يوفقنا في الاسراع بتشكيل الحكومة؛ حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للإعلام اللبناني.

وأضاف أديب:"لا وقت للكلام والوعود، الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من أجل تعافي وطننا، وسنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلاد على الطريق الصحيحة".

وتابع:"الفرصة امامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك. أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل. ادعوا لنا بالتوفيق".

وقبل قليل، أكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبناني، في بيان، أن الرئيس العماد ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة".

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة للإعلام اللبناني، وصل أديب وانضم إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري.

هذا، وقد انتهت الاستشارات النيابية اللبنانية، اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا بحصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب.

Advertisements

وحصد أديب تسمية غالبية النواب، بـ90 صوتا من بين 120 نائبا، (بعد استقالة 8 نواب)، فيما سمى عدد من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.

وقد أعلنت كتلة "نواب الأرمن" تسميتها للسفير مصطفى أديب، وقد تحدث باسمها النائب هاجوب بقرادونيان الذي قال: "انطلاقا من مبدأ التوافق الوطني وفي هذه الظروف الصعبة نسمي السفير مصطفى أديب ونتمنى له النجاح".

وأضاف: "ندعو إلى تشكيل حكومة تمثل أكبر شرائح ممكنة من المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني، وتكون الأولوية إعادة بناء بيروت وبرنامجا اصلاحيا للقيام بلبنان".

كما أعلن أيضا تكتل لبنان القوي تسمية مصطفى أديب، وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل: "سمينا السفير مصطفى اديب استجابة ونزولا عند خيار القوة الاكثر تمثيلا ولأنه من اصحاب الخبرة والاختصاص اضافة الى الجانب الشخصي المتعلق بمعرفتنا بسفير يتمتع بالحس الوطني والاخلاق والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وكل اللبنانيين، واستباقا لكل ما سيقال تكتلنا سيكون الجهة الدافعة للتسهيل والاسراع في تشكيل الحكومة".

وتابع: "علينا جميعا تقديم الالتزام بالاصلاح ولو كان توقيعا امام الشعب اللبناني والاستفادة من زيارة الرئيس الفرنسي لتأكيد هذا الالتزام امام المجتمع الدولي وسنقدم كل التسهيلات المطلوبة لتشكيل الحكومة".