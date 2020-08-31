روسيا تطرد 3 دبلوماسيين سلوفاك من أراضيها

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير الجمهورية السلوفاكية بيتر بريبوتن اليوم الاثنين إلى مقرها؛ لإبلاغه بضرورة مغادرة ثلاثة من موظفي السفارة السلوفاكية في موسكو.
وجاءت خطوة طرد ثلاثة من بعثة سلوفاكيا لدى روسيا تعبيرا عن الاحتجاج الشديد لـ موسكو على طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية في سلوفاكيا في أغسطس بلا أساس
وعلقت وزارة الخارجية الروسية، "نحن نعتبر هذه الخطوة غير الودية من قبل براتيسلافا على أنها تتعارض مع الروح التقليدية للعلاقات البناءة بين بلدينا"
واضافت وزارة الخارجية "أبلغ السفير أن روسيا اتخذت قرارا على أساس المعاملة بالمثل بطرد ثلاثة من موظفي السفارة السلوفاكية في موسكو".
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