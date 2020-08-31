متصلب وغير واقعي .. فرنسا تهاجم بوريس جونسون

تصاعدت التوترات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى اليوم الاثنين حيث انتقدت فرنسا موقف بوريس جونسون "المتصلب وغير الواقعي" بشأن المحادثات التجارية.

وألقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان توبيخًا لاذعًا لرئيس الوزراء البريطاني في خطاب ألقاه وسط مخاوف من أن المفاوضات على وشك الانهيار.

ويختلف الجانبان حول الوصول إلى مياه الصيد وما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة الاستمرار في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي ، مع اقتراب عقارب الساعة للتوصل إلى اتفاق لنهاية الفترة الانتقالية في يناير.

وأصر جونسون على أنه مستعد للابتعاد عن الطاولة في غضون أسابيع بدلًا من المساومة على السيادة.

وفي حديثه إلى السفراء الفرنسيين في باريس جنبًا إلى جنب مع نظيره الألماني هايكو ماس صباح اليوم ، قال لو دريان: "المفاوضات لا تتقدم بسبب الموقف المتصلب وغير الواقعي للمملكة المتحدة".