بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مصطفى أديب يلتقى رؤساء الوزارة السابقين

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، السفير مصطفى أديب، سيبدأ بعد ظهر اليوم جولته بزيارة رؤساء الحكومة السابقين.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني، سيبدأ أديب جولته بزيارة الرئيس نجيب ميقاتي في منزله ببيروت، في الساعة الرابعة.

وفي الخاسة عصرا، يزور أديب الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط. وفي السادسة سيزور الرئيس تمام سلام.

وفي السادسة والنصف يزور أديب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في منزله في تلة الخياط. وفي السابعة يزور الرئيس الدكتور سليم الحص.

هذا وقد أكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبناني، في بيان، أن الرئيس العماد ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة.

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ووصل أديب وانضم إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري بعدما انتهت الاستشارات النيابية اللبنانية، اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا بحصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لحسان دياب.

وحصد أديب تسمية غالبية النواب، بـ90 صوتا من بين 120 نائبا، (بعد استقالة 8 نواب)، فيما سمى عدد من النواب السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وامتنع آخرون عن تسمية أحد لتولي رئاسة الحكومة.

وبعد تكليفه بتشكيل الحكومة، قال أديب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "تشرفت بمقابلة الرئيس عون وأبلغني قرار النواب تكليفي فشكرته وشكرت له ثقتهم. ندعو الله ـن يوفقنا في الاسراع بتشكيل الحكومة".

أضاف: "لا وقت للكلام والوعود، الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من أجل تعافي وطننا لأن القلق كبير. وسنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيحة".

وتابع: "الفرصة امامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك. أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل. ادعوا لنا بالتوفيق".