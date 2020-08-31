لتجنب حملة العقوبات.. هواوي تنقل استثماراتها في الولايات المتحدة إلى روسيا

بدأت الحكومة الأمريكية في فرض قيود على عملاق التكنولوجيا الصيني في عام 2019، زاعمة بتورط شركة هواوي في سرقة التكنولوجيا المزعومة واستخدام "أبواب خلفية" مشفرة تمكن المخابرات الصينية من التجسس على المستخدمين الأجانب.

ونفت الشركة بشدة هذه المزاعم وقالت إنها ترحب بأي فحوصات أمنية مستقلة لمنتجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، رين زينجافي إن شركة هواوي زادت بشكل كبير من الاستثمار في روسيا بسبب القيود الأمريكية المفروضة على عملاق التكنولوجيا.

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وأضاف رين في خطاب حديث إلى الصينيين: "بعد أن أدرجتنا الولايات المتحدة في قائمة الكيانات، قمنا بتحويل استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى روسيا، وزدنا الاستثمار الروسي، ووسعنا فريق العلماء الروسي، وزدنا رواتب العلماء الروس".

ونقلت تصريحاته من قبل جامعة شنجهاي جياو تونغ أمس الأحد.

وتأكيدًا على أن الشركة ستحتاج إلى "البقاء على طريق التحسين الذاتي والانفتاح" للبقاء والازدهار ، أخذ رين أيضًا ضربة قوية في واشنطن بسبب قيودها المتزايدة ، قائلًا إن "بعض السياسيين الأمريكيين يريدون موت هواوي".

وتأتي تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي بأن موسكو لا تزال مهتمة بالعمل مع الصين وهواوي في تكنولوجيا الإنترنت 5G، وليس لديها نية "لاتباع مثال" الولايات المتحدة، تطالب بعدم التعاون بشأن 5G مع الصين ، ولا سيما مع Huawei ".